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    Inter Miami taraftarları Falcao forması bastırdı

    David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami taraftarları 9 numaralı formalara Falcao'nun adını yazdırdı.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2020 - 14:14
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    Inter Miami taraftarları Falcao forması bastırdı

    Galatasaray'ın yaşadığı sakatlıkların ardından bir türlü istenilen verimi alamadığı Radamel Falcao, ABD'de gündeme oturdu.

    FALCAO'NUN İSMİNİ YAZDIRDILAR

    Florida'daki satış noktalarından forma alarak arkasına Falcao'nun ismini yazdıran taraftarlar, takımın antrenman yaptığı tesislere gelerek yıldız futbolcunun transfer edilmesi için tezahüratlarda bulundu.

    Inter Miami taraftarları Falcao forması bastırdı - İZLE

    Sarı-kırmızılılar ile 2 yıllık daha mukavelesi bulunan El Tigre lakaplı golcü, geride kalan sezonda 22 maçta forma şansı bulurken fileleri 11 kez havalandırmıştı.

    Inter Miami taraftarları Falcao forması bastırdı #1

    İngilizlerin dünyaca ünlü eski futbolcusu ve stil ikonu David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami kulübü, 28 Ocak 2018 tarihinde kurulmuştu.

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