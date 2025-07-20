Inter'le görüşecek! Hakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçe hamlesi

Kariyerini Inter'de sürdüren Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği şekilleniyor...

Galatasaraylı olmasıyla bilinen tecrübeli futbolcunun ismi son günlerde Fenerbahçe'yle anıldı.

Sarı-lacivertlilerin büyük ses getirecek Hakan hamlesinde yeni bir gelişme yaşandı.

BONSERVİS TALEBİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre; sarı-lacivertli kulüple görüşmelerini sürdüren milli yıldız, Inter yönetimiyle masaya oturmaya hazırlanıyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun, önümüzdeki günlerde kulübüyle özel bir görüşme yaparak talep edilen bonservis bedelinin düşürülmesini isteyeceği belirtildi.

ALİ KOÇ'LA GÖRÜŞTÜ

Ali Koç ile Hakan Çalhanoğlu arasında yapılan görüşmede başkanın "Bize gelir misin?" sorusuna, yıldız futbolcunun "Türkiye'ye dönmek istiyorum. Kulüple anlaşırsanız sorun yok" şeklinde yanıt verdiği ifade edilmişti.

Ali Koç'un Inter'e yaptığı 20 milyon euroluk teklifin ardından İtalyan kulübünün 30 milyon euro talep ettiği, orta yolun bulunması halinde transferin kısa sürede netleşebileceği aktarılmıştı.

KAPTANLIK ÖNERİLDİ

Ali Koç'un, teknik direktör Jose Mourinho'yla da görüşerek bu transfer için onay aldığı öğrenildi.

Hakan Çalhanoğlu'na Fenerbahçe kaptanlığı önerilirken, bu teklifin oyuncuda ciddi bir etki yarattığı belirtildi.

GALATASARAY ANLAŞMA SAĞLAYAMADI

Öte yandan Galatasaray'ın da 31 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği, Inter'le temasa geçmesine rağmen anlaşma sağlayamadığı biliniyor.

Ezeli rakipler arasındaki yarış kızışırken, Fenerbahçe camiasında heyecan zirveye çıkmış durumda.

ÜST ÜSTE PAYLAŞIMLAR

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'ın "Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçemize hayırlı olsun" paylaşımı dikkat çekerken, kongre üyesi Avukat Serkan Sarıyaprak'ın "10 numara sahibini bekliyor" mesajı gündem oldu.

Başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp'in bu paylaşımı retweet etmesi, transfer söylentilerini daha da alevlendirdi.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Geride kalan sezonda Inter formasıyla 47 resmi maçta görev alan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek dikkat çekmişti.

Tecrübeli oyuncunun kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.