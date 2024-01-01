İsmail Kartal'ın stoper derdi: Acil olarak istedi Fenerbahçe savunması, Süper Ligi'in ikinci yarısına sıkıntılarla başlayacak. Afrika Kupası'nın da eklenmesiyle eldeki stoper sayısının düşmesi İsmail Kartal'ı düşündürüyor.

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Fenerbahçe savunması, Süper Ligi'in ikinci yarısına sıkıntılarla başlayacak. Becao'nun sakatlığı, Serdar Aziz'in sık sakatlık yaşaması, Samet Akaydin'den istenen verimin alınamaması gibi sorunlara Osayi Samuel ve Djiku'nun Afrika Kupası'na gidecek olması da eklendi. Bu duruma çare arayan İsmail Kartal'ın yönetimden stoper istediği iddia edildi.

Savunmada problem artacak

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligin ikinci arasına savunmadaki problemlerle başlayacak.

Bright Osayi-Samuel, Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası için belirlediği kadroya seçildi.

Ganalı Alexander Djiku'nun da gideceği bu turnuva 13 Ocak'ta başlayıp, sonuna kadar gidebilirse 11 Şubat'ta sona erecek.

Fenerbahçe'nin bu dönemki rakipleri İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep, Adanaspor (Türkiye Kupası), Samsunspor, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor ve Alanyaspor olacak.

Acil stoper lazım...

Tedavisi devam eden Becao'nun şubat ayında dönmesi beklenirken defans hattındaki diğer isimler Serdar Aziz'in sürekli sakatlanması ve Samet Akaydın'ın ise performans olarak yetersiz bulunması soru işaretleri oluşturuyor.

Bu duruma çare arayan İsmail Kartal, yönetimden özellikle stoper istedi. Çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, İngiltere ve İspanya'da oyuncu arıyor.