İsmail Yüksek için Lyon'dan gelen teklif reddedildi! İşte beklenen bonservis bedeli Takımın orta sahası İsmail Yüksek'e gelen 12 milyon euroluk paket teklifin ardından düşünmek için süre isteyen Fenerbahçe yönetimi, Lyon'u reddetme kararı aldı. Sarı-lacivertliler en az 18 milyon euroluk teklif bekliyor.

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Süper Lig'de lider durumda bulunan Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini dindirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Son dönemde Avrupa futboluna sattığı futbolcularla dikkatleri üzerine çeken sarı-lacivertlilere son olarak Lyon'dan İsmail Yüksek için 8+4'lük bir teklif gelmişti.

Bir süre düşünmek için süre isteyen Fenerbahçe yönetimi, Fransız devine yanıtını verdi ve teklifin düşük olduğunu Lyon kurmaylarına iletti.

Fenerbahçe, Fransız ekibinden gelen teklif sonrası bu paranın üzerine çıkılmasını istedi.

Yönetim, bonservis bedeli için toplamda 18 milyon euroya kadar çıkılmasını bekleyecek.

Lyon ve Stuttgart istiyor

Olympique Lyon ile Fenerbahçe daha önce Kruniç transferinde karşı karşıya kalmıştı. Fransızlar da Bosnalı futbolcuyu istemiş, bu mücadeleyi kazanan sarı-lacivertliler olmuştu.

6 numaradaki boşluğu dolduramayan Lyon, bu nedenle daha genç ve gelecek vaat eden İsmail'e yöneldi.

İsmail Yüksek'in, Alman ekibi Stuttgart'ın da ilgi alanına girdiği vurgulandı. Ancak Fenerbahçe, istediği parayı bulmadığı takdirde futbolcuyu satmayacak.