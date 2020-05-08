İsmail Yüksek resmen Fenerbahçe'de Fenerbahçe yönetimi, Gölcükspor forması giyen 21 yaşındaki futbolcu İsmail Yüksek'i, 5 yıllığına kadrosuna kattığı açıkladı.

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Futbol yapılanmasını Emre Belözoğlu'na emanet eden Fenerbahçe, ilk transferini şimdiden yaptı.

Sarı-lacivertliler, TFF 3. Lig ekibi Gölcükspor'da forma giyen İsmail Yüksek'i kadrosuna kattı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili resmi site üzerinden açıklama yapan Fenerbahçe Kulübü, şu ifadelere yer verdi:

''Kulübümüz, genç değerlere yatırım yapma hedefi çerçevesinde Gölcükspor'da forma giyen ve birçok Süper Lig ekibinin de hedefinde olan İsmail Yüksek'in transferiyle ilgili hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya varmıştır.

21 yaşındaki futbolcuyu 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak olan sözleşme 5 sezonluk olarak imzalanmıştır.

Futbolcumuza şimdiden Kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz.''

8 GOL 6 ASİST

Ön libero ve merkez orta saha bölgelerinde oynayan 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 26 maçta 8 gol atıp 6 da asist yaptı.