İspanyollar duyurdu! Kylian Mbappe, Real Madrid'de İspanyol basınında, Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin Real Madrid ile 5 yıllık anlaşmaya vardığı ve haziran ayında takıma katılacağı yazıldı.

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PSG'nin yüksek maaş teklifine rağmen ayrılacağını bildiren Kylian Mbappe, yaz transfer dönemi gelmeden bombayı patlattı.

Adı uzun süredir İspanyol devi Real Madrid ile anılan Fransız yıldız sonunda muradına erdi.

Marca'nın duyurduğu son dakika gelişmesine göre; Real Madrid, Mbappe ile her konuda anlaşma sağladı.

Dünya futbolunun bir numaralı vitrini olarak görülen Real Madrid'in, yaz transfer dönemine Mbappe şovu ile girmeye hazırlandığı yazıldı.

Haberde ayrıca, Fransız golcü ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmaj haklarından pay almak istiyor

Son 7 sezondur formasını giydiği Paris Saint Germain takımını 30 Haziran'da bırakacağı ifade edilen Kylian Mbappe'nin, 2029'a kadar Real Madrid forması giymesi bekleniyor.

Öte yandan Real Madrid'in, Mbappe ile 2029'a kadar geçerli olan ve sezon başına brüt 50 milyon euro ile sınırlı bir sözleşme imzalamak istediği de iddia edildi. İspanyol kulübünün, Mbappe'nin imaj haklarından da pay almak istediği konuşuluyor.

244 gol attı

Piyasa değeri 180 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki yıldız, PSG formasıyla 291 maça çıktı. 244 gol atarken, 105 de asist yaptı.