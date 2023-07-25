İstanbulspor, Demeaco Duhaney'in bonservisini aldı İstanbulspor, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen İngiliz oyuncu Demeaco Duhaney'i transfer etti.

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen İstanbulspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Fatih Tekke yönetimindeki İstanbul ekibi, Demeaco Duhaney'le 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sözleşme imzalandı

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroda yer alan Duhaney ile yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

24 yaşındaki sağ bek oyuncusu, geçen sene İstanbulspor formasıyla ligde 18, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maça çıkarken, takımı adına 1 gol attı.