İstanbulspor, Fenerbahçe'den Yiğit Fidan'ı kiraladı

AA & Ensonhaber
1. Lig'de mücadele eden İstanbulspor, savunma hattını güçlendirdi.
Osman Zeki Korkmaz'ın ekibi, Fenerbahçe'nin genç stoperi Yiğit Fidan'ı kiralık olarak transfer ettiğini duyurdu.
"İSTANBULSPOR AİLESİNE HOŞ GELDİN YİĞİT FİDAN"
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbulspor ailesine hoş geldin Yiğit Fidan." ifadeleri kullanılarak genç futbolcunun resmi sözleşmeyi imzaladığı anın fotoğraflarına yer verildi.
İLK YARIYI KARAGÜMRÜK'TE GEÇİRDİ
Bursaspor altyapısından yetişen Yiğit, sezon başında Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı.
Yiğit Fidan, sezonun ilk yarısını 1. Lig takımı Fatih Karagümrük'te kiralık olarak oynadı.
Genç stoper, kırmızı-siyahlı formayı 1 lig, 2 Türkiye Kupası maçında giydi.
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