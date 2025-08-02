İtalya'da kriz! Galatasaray, Alvaro Morata'nın gidişine izin vermedi

İTALYANLAR RAHATSIZ OLDU

Tuttosport'un haberine göre; İtalyan temsilcisi, hem oyuncu hem de transfer zincirinde yer alan Milan ile anlaşma sağladı.

Ancak Galatasaray'ın henüz transfere onay vermemesi, Como ve Milan cephesinde ciddi rahatsızlığa yol açtı.

GALATASARAY, SICAK BAKMIYOR

Haberde, Como'nun Morata için bonservis ve maaş dahil 10 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı, ancak Galatasaray'ın 8 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Görüşmelerin maddi anlaşmazlık nedeniyle tıkandığı iddia edilse de, asıl engelin sarı-kırmızılı yönetimin oyuncunun takımdan ayrılmasına henüz sıcak bakmaması olduğu ifade edildi.

MILAN'IN PLANI BOZULDU

Transferin bir diğer ayağında yer alan Milan ise, Morata'nın Como'ya gitmesiyle Vlahovic transferinde önünü açmayı planlıyordu.

Galatasaray'ın süreci yavaşlatması, Milan'ın bu planını da sekteye uğrattı.

GÖRÜŞME YAPILACAK

Galatasaray cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, önümüzdeki günlerde transferin seyrini belirleyecek kritik görüşmelerin yapılması bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Geçen sezonun devre arasında Milan’dan kiralanan Morata’nın, Ocak 2026'ya kadar Galatasaray ile sözleşmesi var.

Sarı-kırmızılıların, bu kontratı Haziran 2026'ya kadar uzatma opsiyonu da bulunuyor.