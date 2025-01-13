İtalyan basını yazdı: Napoli, Hakim Ziyech'i istiyor

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Süper Lig'de 19 hafta sonunda topladığı 50 puanla lider durumda bulunan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takımda kadroda düşünülmeyen Hakim Ziyech'e bir talip daha çıktı.

Ayrılması gündemde olan yıldız oyuncuya Serie A'nın lideri Napoli talip oldu.

HEDEF HAKIM ZIYECH

İtalyan basınından La Gazetta dello Sport, Napoli'de teknik direktör Antonio Conte'nin ara transfer dönemindeki hedeflerinden birinin de Hakim Ziyech olduğunu yazdı.

Kvaratskhelia'nın, PSG'ye gitme isteğinin iyiden iyiye arttığı bir dönemde Conte'nin, Gürcü yıldızın boşluğunu doldurmak için düşündüğü isimlerden birinin de Faslı futbolcu olduğu öne sürüldü.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Suudi Arabistan'dan da talipleri olan hücum oyuncusunun, kısa süre içerisinde kararını vermesi bekleniyor.

5 milyon euro piyasa değeri bulunan Ziyech, Galatasaray formasını 34 kez giydi. 31 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 8 gol ve 5 asistle mücadele etti.