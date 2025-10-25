İtalyan basınının iddiası! Milan, Mauro Icardi'nin peşinde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Teknik direktörlüğe Massimiliano Allegri'yi getirdikten sonra İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışında iddialı hale gelen ve sezona kuvvetli bir başlangıç yapan Milan'da yönetim, ocak ayında direkt katkı sağlayacak transferler yapmak istiyor.

Calciomercato'da yer alan habere göre; Milan yönetimi, Allegri'ye savunmada, kanatlarda ve forvette oynayacak 3 nokta atışı transfer yapmayı hedefliyor.

HEDEF ICARDI

Milan yönetiminin hayalindeki forvetin Mauro Icardi olduğu belirtildi.

Icardi'nin sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması, Galatasaray'da Victor Osimhen'in yedeği olması nedeniyle en büyük aday olduğu vurgulandı.

Icardi'nin olmaması durumunda Juventus'tan Dusan Vlahovic, Manchester United'dan Joshua Zirkzee ve Arsenal'den Gabriel Jesus için nabız yoklanacak.

KIM İÇİN TEMASA GEÇİLECEK

Savunma içinse Bayern Münih'te forma şansı bulamayan Kim Min-Jae için temasa geçileceği kaydedildi.

Alternatif olarak Liverpool'dan Joe Gomez, Udinese'den Thomas Kristensen ve Oumar Solt ile Lazio'dan Mario Gila'nın listede yer aldığı belirtildi.

KANAT TRANSFERİ İÇİN HEDEF SON

Kanat transferi içinse LAFC'ye transfer olan ancak David Beckham gibi ABD'den kiralanabileceği belirtilen Heung-Min Son'un liste başı olduğu ifade edildi.

Son'un da Dünya Kupası maçları için formda olmak istediği için bu transfere sıcak baktığı kaydedildi.