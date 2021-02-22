İtalyanlar, Taylan Antalyalı'yı takip ediyor

İtalyanlar, Taylan Antalyalı'yı takip ediyor

İtalyan basını; Milan, Atalanta, Sassuolo ve Monza'nın Taylan Antalyalı'nın peşinde olduğunu yazdı.

Bu sezon gösterdiği performansla orta sahayı adeta tek başına ayakta tutan Taylan Antalyalı, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı.

İtalyan basını, 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgilenen kulüplerin adını yazdı.

MİLAN'IN DA LİSTESİNDE

Habere göre; Milan, Atalanta, Sassuolo ve Serie B ekibi Monza, Taylan ile yakından ilgileniyor.

HAYALİ EURO 2020

İtalyanlar, haberin detayında Taylan'ın Erzurumspor'dan transfer edildiğini ve başarılı oyuncunun EURO 2020'de oynamayı hayal ettiğini de belirtti.

Bu sezon 3 kulvarda toplam 28 maçta oynayan Taylan, 1 gol atıp 2 de asist yaptı.