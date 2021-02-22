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    İtalyanlar, Taylan Antalyalı'yı takip ediyor

    İtalyanlar, Taylan Antalyalı'yı takip ediyor

    İtalyan basını; Milan, Atalanta, Sassuolo ve Monza'nın Taylan Antalyalı'nın peşinde olduğunu yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2021 - 11:39
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 11:57
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    Bu sezon gösterdiği performansla orta sahayı adeta tek başına ayakta tutan Taylan Antalyalı, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı.

    İtalyan basını, 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgilenen kulüplerin adını yazdı.

    MİLAN'IN DA LİSTESİNDE

    Habere göre; Milan, Atalanta, Sassuolo ve Serie B ekibi Monza, Taylan ile yakından ilgileniyor.

    İtalyanlar, Taylan Antalyalı yı takip ediyor #1

    HAYALİ EURO 2020

    İtalyanlar, haberin detayında Taylan'ın Erzurumspor'dan transfer edildiğini ve başarılı oyuncunun EURO 2020'de oynamayı hayal ettiğini de belirtti.

    Bu sezon 3 kulvarda toplam 28 maçta oynayan Taylan, 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

    İtalyanlar, Taylan Antalyalı yı takip ediyor #2

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