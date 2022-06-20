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    Jason Denayer, Cenk Ergün'le yemekte buluştu

    Jason Denayer, Cenk Ergün'le yemekte buluştu

    Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Jason Denayer, transferden sorumlu yönetici Cenk Ergün'le yemek yiyerek transfer hakkında konuştu.
    • 20.06.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 10:08
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    Bir dönem Galatasaray forması giyen ve Lyon'la sözleşmesi sona eren Jason Denayer'le ilgili gelişmeler yaşanıyor.

    Belçikalı stoper tatil için İstanbul'da bulunuyor. 26 yaşındaki futbolcunun, bugün ortaya çıkan görüntülerde Galatasaray'ın sportif direktörü olacak Cenk Ergün'le görüştüğü ortaya çıktı.

    Jason Denayer, Cenk Ergün le yemekte buluştu #1

    Bonservisi elinde

    Tecrübeli oyuncu, Lyon formasıyla 21 maçta forma giyerken 3 gol 1 asistle takımına katkı sağladı.

    Belçikalı oyuncunun piyasa değeri 14 milyon euro olarak dikkat çekerken, bonservisinin elinde olması olumlu detaylardan bir tanesi. Olumsuz yön ise Denayer'in yüksek bir imza parası talebinde bulunması.

    Taraftlar görüşmelerini sürdürürken 26 yaşındaki savunmacıya Beşiktaş'ın da talip olduğu biliniyor.

    Jason Denayer, Cenk Ergün le yemekte buluştu #2


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