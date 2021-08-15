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    Jerome Boateng, Beşiktaş'a önerildi

    Jerome Boateng, Beşiktaş'a önerildi

    Bayern Münih’le sözleşmesi biten Jerome Boateng’in Beşiktaş'a önerildiği ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2021 - 08:42
    • Güncelleme : 15.08.2021 - 09:27
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    Transfer sezonu devam ederken, kulüpler kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.

    Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, menajerlerin önerdiği isimleri de mercek altına alıyor.

    Bayern Münih’le sözleşmesi biten Jerome Boateng’in kulübe önerildiği belirlendi.

    Jerome Boateng, Beşiktaş a önerildi #1

    MALİYETİ MASAYA YATIRILDI

    Savunmayı deneyimli bir isimle güçlendirmek isteyen yönetimin, 32 yaşındaki oyuncunun maliyetini masaya yatırdığı vurgulandı.

    Milliyet'in haberine göre; stoper takviyesini en sona bırakan siyah-beyazlıların, birçok isim üzerinde çalışma yürüttüğü kaydedildi.

    Jerome Boateng, Beşiktaş a önerildi #2

    KARDEŞİ DE BEŞİKTAŞ FORMASI GİYMİŞTİ

    Geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 39 maça çıkan Boateng, savunmada yaptığı önemli hamleler dışında takımına 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.

    Kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Kevin-Prince Boateng de bir dönem Beşiktaş forması giyinmişti.

    Jerome Boateng, Beşiktaş a önerildi #3

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