Jimmy Durmaz, Gençlerbiriği'ne geri döndü 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, eski futbolcusu Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

AA

Sinan Kaloğlu'nun çalıştırdığı 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, devre arası transfer döneminde çalışmalarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre transfer çalışmalarını sürdüren başkent ekibi, 2012-2014 yıllarında kadrosunda yer alan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Jimmy Durmaz ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Son olarak İsveç'te oynadı

Tecrübeli futbolcu, Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Fatih Karagümrük takımlarında da forma giymişti.

Son olarak İsveç'in AIK takımında oynayan Jimmy Durmaz, kariyerinde Malmö FF, BK Forward, Olympiakos ve Toulouse ekiplerinde de görev yaptı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)