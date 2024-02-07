Jimmy Durmaz'ın kardeşi Elias Durmaz, Gençlerbirliği'nde Sinan Kaloğlu'nun çalıştırdığı Gençlerbirliği, Jimmy Durmaz'ın ardından kardeşi Elias Durmaz'ı da renklerine bağladı.

AA

1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Türk asıllı İsveçli futbolcu Elias Durmaz'ı transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İsveç'in AIK takımında forma giyen 23 yaşındaki orta sahayla 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Jimmy Durmaz, kardeşiyle birlikte oynayacak

Ara transfer döneminde Gençlerbirliği'ne transfer olan Jimmy Durmaz'ın kardeşi olan Elias Durmaz, ağabeyiyle aynı takımın formasını giyecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)