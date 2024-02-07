Jimmy Durmaz'ın kardeşi Elias Durmaz, Gençlerbirliği'nde

AA
1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Türk asıllı İsveçli futbolcu Elias Durmaz'ı transfer etti.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İsveç'in AIK takımında forma giyen 23 yaşındaki orta sahayla 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Jimmy Durmaz, kardeşiyle birlikte oynayacak
Ara transfer döneminde Gençlerbirliği'ne transfer olan Jimmy Durmaz'ın kardeşi olan Elias Durmaz, ağabeyiyle aynı takımın formasını giyecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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