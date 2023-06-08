Joao Felix, Galatasaray'ı takibe aldı Atletico Madrid forması giyen Portekizli yıldız Joao Felix, sosyal medyada Galatasaray'ı takip etti. Bu durum taraftarlar arasında heyecan yarattı.

Galatasaray, 23. şampiyonluğunu kutladı. Sarı-kırmızılılarda rota şampiyonluk sonrası yeniden transfere çevrildi.

Atletico Madrid forması giyen Portekizli yıldız Joao Felix'ten ise sürpriz bir hamle geldi.

Galatasaray'ı takip etmeye başladı

23 yaşındaki yıldız futbolcu, Instagram hesabından Galatasaray'ı takibe aldı. Felix'in bu hamlesi, Galatasaray taraftarlarını oldukça heyecanlandırdı.

Bonservisine 127 milyon euro verilmişti

Geçen sezonun ikinci yarısında Atletico Madrid'den Chelsea'ye kiralanan Felix'in İspanyol ekibine geri döneceği açıklanmıştı.

Felix, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'de 20 maçta 11 gol attı ve 3 asist yaptı. Portekizli oyuncu, sezonun ikinci yarısında ise Chelsea'de 20 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı. Genç oyuncu, 2019 yazında Benfica'dan Atletico Madrid'e 127 milyon euro karşılığında transfer olarak rekor kırmıştı.