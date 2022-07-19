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    Joao Pedro Fenerbahçe için geliyor

    Joao Pedro Fenerbahçe için geliyor

    Fenerbahçe, Joao Pedro için kulübü Cagliari ile 6.5 milyon eurodan anlaşmaya vardı. Oyuncunun menajeriyle de senelik 2.5 milyon euro üzerinden el sıkışıldı.
    • 19.07.2022 - 08:45
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 09:05
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    Hücumda kaliteli ve bitirici oyuncular isteyen Fenerbahçe, Joshua King'in ardından İtalyan ekibi Cagliari'de forma giyen Joao Pedro'nun transferinde mutlu sona ulaştı.

    Sarı-lacivertliler, Cagliari ile bonservis bedeli üzerinden kesin olarak anlaşma sağladı.

    Joao Pedro Fenerbahçe için geliyor #1

    6.5 milyon euro bonservis

    Alınan bilgiye göre 30 yaşındaki futbolcu için kulübüne 4.5 milyon euro bonservis ve ilerleyen süreç için de toplamda 2.5 milyon euro bonus ödenecek.

    Çizme temsilcisiyle el sıkışan Fener, önceki gün Brezilya asıllı İtalyan forvetin menajeri Marco Piccioli ile de İstanbul'da görüştü.

    Joao Pedro Fenerbahçe için geliyor #2

    İstanbul’a geliyor

    3 yıllık anlaşma karşılığında Pedro'ya senelik 2.5 milyon euro verilecek. Deneyimli oyuncunun, kısa bir süre içerisinde İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinden geçirilmesi bekleniyor.

    Teknik direktör Jorge Jesus'un, Cagliari'nin kaptanı olan yeni yıldızını, forvet arkasında 10 numara pozisyonunda oynatmayı planladığı konuşuluyor.

    Joao Pedro Fenerbahçe için geliyor #3


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