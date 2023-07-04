Joao Pedro, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Joao Pedro'nun sarı-lacivertli takımdan ayrılmak ve İtalya'ya dönmek istediği iddia edildi.

Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen ve bunun için çalışmalara devam eden İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu transfer etmişti.

Sarı-lacivertli takımda bir yandan da ayrılacak isimler merak konusu oluşturdu. Bu doğrultuda Fenerbahçe'de forma giyen Joao Pedro için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Pedro, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor

Sport Today'de yer alan habere göre; geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'ye transfer olan ve sakatlıklar sebebiyle fazlasıyla maç kaçıran Joao Pedro, sarı-lacivertli ekipten ayrılmak istiyor.

İtalya'ya dönmekte istekli

Oyuncunun İtalya'ya dönme konusunda istekli olduğu belirtilen haberde, Pedro'nun eski kulübü Cagliari'nin bir hücum oyuncusu aradığı ve bu boşluğu Joao Pedro ile doldurmak isteyebileceği ifade edildi.

Joao Pedro için Torino'nun da devrede olduğu ancak oyuncunun ilk tercihinin Cagliari olduğunun da altı çizildi.

Sarı-lacivertli forma ile 28 maça çıkan Joao Pedro, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Pedro, Fenerbahçe ile Türkiye Kupası kazanma başarısı gösterdi.