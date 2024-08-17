Joao Pedro, Salernitana'ya gidiyor! Sözleşmesi feshedilecek

Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği ve sözleşmesinin feshedilmesi beklenen Joao Pedro'ya İtalya'dan bir talip çıktı.
Di Marzio'nun haberine göre, Serie B ekiplerinden Salernitana, 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyla ilgileniyor ve görüşmelerde bulunuyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin 2022 yazında Cagliari'den transfer ettiği Joao Pedro'nun sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Gremio'da geçiren Pedro, Fenerbahçe formasıyla 28 maça çıktı ve 5 gol attı.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK
Fenerbahçe'nin, Pedro'nun sözleşmesini kısa süre içinde feshetmesi bekleniyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış