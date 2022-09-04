Joao Pedro'nun sözleşmesindeki detay

1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Brezilya asıllı İtalyan golcünün sözleşmesindeki bonus maddesinin detayları ortaya çıktı.

Fenerbahçe 'nin sezon başında Cagliari'den transfer ettiği Brezilya asıllı İtalyan golcü Joao Pedro ilk golünü Kayserispor'a attı.

30 yaşındaki Pedro'nun sözleşmesindeki bonus maddesinin atacağı gol sayısıyla alakalı olduğu öğrenildi.

4.6 milyon euroya gelmişti

Fenerbahçe İtalyan ekibi Cagliari'ye bonservis bedeli olarak 4.680.000 euro ödeyeceğini KAP'a açıklamıştı.

Ayrıca KAP bildirisinde "Futbolcunun ilk sezondaki performansına bağlı olarak azami 487.500 euro bonus bedeli Cagliari Kulübüne ödenecektir." idafesi yer almıştı.

15 gol atarsa bonus ödenecek

Fanatik'in haberine göre; Kayserispor maçında ilk golünü atan 30 yaşındaki golcü toplamda 15 gol atarsa Fenerbahçe 487.500 euro daha Cagliari kulübüne ödeyecek.

Galatasaray da istemişti

Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Joao Pedro ilk olarak Galatasaray 'ın gündemine gelmiş, oyuncunun menajerleri yüksek komisyon isteyince transfer gerçekleşmemişti. Bu arada Pedro 2 yıl önce Fatih Terim döneminde Galatasaray'a menajerler tarafından önerilmiş ancak kabul görmemişti.

3 maç kaçırdı

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra sakatlık yaşayan 1.84 boyundaki forvet ilk 3 Süper Lig maçında görev alamamıştı. İlk olarak Konyaspor maçında son 20 dakika sahada kalan Pedro, Kayserispor maçında 90 dakika forma giydi. Golcü futbolcu gol dışında Josjua King'in attığı golde asisti yapmıştı.Joao Pedro İtalya Serie A'da Cagliari'nin küme düştüğü geçen sezon 39 maçta 13 gol 5 asistlik performans sergilemişti.