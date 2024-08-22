Eski Beşiktaşlı Joe Worrall Burnley’de
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İngiltere Championship ekiplerinden Burnley, 27 yaşındaki stoperi Nottingham Forest’tan ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Nottingham Forest'tan tecrübeli stoper Joe Worrall'ı açıklanmayan bir ücret karşılığında transfer ettiğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Burnley'e hoş geldin, Joe.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçen sezonun ikinci yarısında Nottingham Forest’tan kiralanan Worrall, Beşiktaş’ta 9 maça çıktı ve 1 gollük katkı sağladı.