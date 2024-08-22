Eski Beşiktaşlı Joe Worrall Burnley’de

Haber Merkezi
İngiltere Championship ekiplerinden Burnley, 27 yaşındaki stoperi Nottingham Forest’tan transfer ettiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Nottingham Forest'tan tecrübeli stoper Joe Worrall'ı açıklanmayan bir ücret karşılığında transfer ettiğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Burnley'e hoş geldin, Joe.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geçen sezonun ikinci yarısında Nottingham Forest’tan kiralanan Worrall, Beşiktaş’ta 9 maça çıktı ve 1 gollük katkı sağladı.
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