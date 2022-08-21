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    Jorge Jesus, Attila Szalai'den vazgeçemiyor

    Jorge Jesus, Attila Szalai'den vazgeçemiyor

    Fenerbahçe'nin Macar savunmacısı Attila Szalai, sarı-lacivertlilerin tüm maçlarında 90 dakika oynayan tek isim oldu. Jorge Jesus, oyuncunun takımda kalmasını yönetime rapor olarak sundu.
    • 21.08.2022 - 11:51
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 12:01
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    Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde yeniden yapılanmaya giderken savunmanın önemli isimlerinden Kim Min Jae Napoli'ye satılmıştı. Kim ile beraber stoper bölgesinin vazgeçilmezi olan Attila Szalai'ydi.

    Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi

    Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 7 maçta da forma giyen dört futbolcudan birisi olan Attila Szalai, bütün maçlara ilk on birde çıkan tek isim konumunda.

    Jorge Jesus’un hiç oyundan almadığı Szalai, uzatmalarla birlikte 660 dakika görev yaparken, en yakın takipçisi Altay’a 90 dakika fark atmış durumda.

    Jorge Jesus, Attila Szalai den vazgeçemiyor #1

    Jorge Jesus, takımda kalmasını istiyor

    Avrupa’dan talipleri olan Macar stoper için başta West Ham United olmak üzere birçok kulüp Fenerbahçe’nin kapısını çalarken, Jorge Jesus’un Szalai’yi kaybetmek gibi bir planı yok. Portekizli çalıştırıcı, Szalai’nin kesinlikle satılmaması yönünde yönetime rapor rapor verdi.

    Portekizli, çalışma disipliniyle de takım arkadaşlarına örnek olan Macar savunmacının gelişimiyle yakından ilgileniyor.

    Jorge Jesus, Attila Szalai den vazgeçemiyor #2

    20 milyon euroya Szalai gidebilir

    Şimdilik gelen teklifleri değerlendirme aşamasında olan yönetim ise 20 milyon euroyu görmesi hâlinde Attila Szalai’yi elden çıkarabilir.


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