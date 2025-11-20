Jose Mourinho'dan Rafa Silva sorusuna yanıt!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Benfica, Portekiz Kupası 4. Turu'nda karşılaşacağı Atletico CP maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Rafa Silva hakkında gelen soruya cevap verdi.

"HERHANGİ BİR YORUM YAPMAYACAĞIM"

Rafa Silva ile ilgilendikleri yönünde çıkan iddiaların üzerine gelen bir soruya Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı şu yanıtı verdi:

Başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşamam. Rafa şu anda Beşiktaş'ın oyuncusu. Bu nedenle herhangi bir yorum yapmayacağım. Bazı meslektaşlarınız işi çizime döktü bile, hatta benim onun karakterini sevmediğimi söyleyenler oldu. Tanımadığım birinin karakterini sevmemem mümkün mü?

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO

2024-2025 sezonunun başında Benfica'dan ayrılan ve Beşiktaş'a transfer olan Rafa Silva, siyah-beyazlı formayı 65 kez giydi.

7 milyon euro piyasa değeri bulunan 32 yaşındaki isim, bu karşılaşmalarda 23 gol ve 16 asistle mücadele etti.

İsmi son dönemde eski takımıyla anılan yıldız isim, 2 Kasım tarihinden bu yana Beşiktaş ile idmanlara çıkmıyor.