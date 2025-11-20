Rafa Silva, yine idmana katılmadı!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen ve sakatlık bahanesiyle tesislere gelmesine rağmen idmanlara çıkmayan Rafa Silva'nın, kulübün talebi doğrultusunda MR'ı çekilmişti.

Beşiktaş'ın çarşamba günü (dün) yaptığı açıklamada "Tetkikler neticesinde Rafa Silva'nın bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmadı. Bel ağrısının devam ettiğini bildirerek bugünkü (dün) çalışmaya katılmayan futbolcumuza mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi uygulanacaktır. Süreç, tarafların sözleşme yükümlülüklerini karşılıklı olarak yerine getirmesi esas alınarak ilerletilecektir." denildi.

FIFA'YA BAŞVURU

Bunun ardından Beşiktaş'ın, konuyu FIFA'ya taşımaya hazırlandığı öğrenildi.

Kulüp hukukçularının, sağlık kurulu ile koordineli çalışarak dosyayı hazırlamaya başladığı belirtildi.

YİNE İDMANA KATILMADI

Beşiktaş'ın FIFA'ya başvurmaya hazırlandığı Portekizli futbolcu, bugün yapılan antrenmana da çıkmadı.

BU SEZON NE YAPTI?

Beşiktaş'ta bu sezon 16 maçta süre bulan Rafa Silva, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.