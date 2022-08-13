Juan Mata, Beşiktaş'a teklif edildi

Orta sahaya bir de fırsat transferi yapmak için girişimlerde bulunan Beşiktaş’a, Premier Lig devi Manchester United’le yollarını ayıran Juan Mata önerildi.

Süper Lig ’de bu sezon tüm planlarını şampiyonluk üzerine kuran Siyah- Beyazlılar, transfere ara vermiyor...

Gedson Fernandes’le başlayan maratonda; Romain Saiss, Cenk To sun, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan, Wout Weghorst ve Arthur Masuaku gibi futbolcuları kadrosuna kazandıran Kara Kartal, dönemin bitimine yaklaşık 3 haftalık bir dönem kalması sonrasında ikinci bir atak başlattı.

Juan Mata önerildi

Bu doğrultuda; savunma, orta saha ve kanat hatları için girişimlerini sürdüren yönetime, İspanya’dan sürpriz bir öneri geldi. 8 yıllık Manchester United macerasını tamamlayan 34 yaşındaki İspanyol 10 numara Juan Mata, Siyah-Beyazlılar’a teklif edildi.

ABD’den teklif aldı

Kariyerinde daha önce Valencia ve Chelsea gibi kulüplerin de formasını giyen İspanyol 10 numara, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi’nde zafer sevinci yaşamıştı.

Dünyaca ünlü futbolcunun kulübe önerilmesi sonrasında hemen harekete geçen idareciler, oyuncuyu teknik direktör Valerien Ismael’e sundu. Fransız teknik adamdan gelecek yanıtın ardından siyah-beyazlılar, Mata konusunda girişimlere başlayacak.

ABD Major Lig başta olmak üzere birçok farklı ülkeden de teklifler alan Mata, kariyerine Avrupa’da devam etmek istiyor.