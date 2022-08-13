Petrol
98.01
-1.60%
Euro
18.4009
-0.71%
Dolar
17.9321
-0.03%
Altın
1.038
0.60%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
442.736
2.65%
BTXN Coin
6.85
-7.80%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 25 C

    Juan Mata, Beşiktaş'a teklif edildi

    Orta sahaya bir de fırsat transferi yapmak için girişimlerde bulunan Beşiktaş’a, Premier Lig devi Manchester United’le yollarını ayıran Juan Mata önerildi.
    • 13.08.2022 - 09:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Juan Mata, Beşiktaş'a teklif edildi

    Süper Lig ’de bu sezon tüm planlarını şampiyonluk üzerine kuran Siyah- Beyazlılar, transfere ara vermiyor...

    Gedson Fernandes’le başlayan maratonda; Romain Saiss, Cenk To sun, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan, Wout Weghorst ve Arthur Masuaku gibi futbolcuları kadrosuna kazandıran Kara Kartal, dönemin bitimine yaklaşık 3 haftalık bir dönem kalması sonrasında ikinci bir atak başlattı.

    Juan Mata, Beşiktaş a teklif edildi #1

    Juan Mata önerildi

    Bu doğrultuda; savunma, orta saha ve kanat hatları için girişimlerini sürdüren yönetime, İspanya’dan sürpriz bir öneri geldi. 8 yıllık Manchester United macerasını tamamlayan 34 yaşındaki İspanyol 10 numara Juan Mata, Siyah-Beyazlılar’a teklif edildi.

    Juan Mata, Beşiktaş a teklif edildi #2

    ABD’den teklif aldı

    Kariyerinde daha önce Valencia ve Chelsea gibi kulüplerin de formasını giyen İspanyol 10 numara, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi’nde zafer sevinci yaşamıştı.

    Dünyaca ünlü futbolcunun kulübe önerilmesi sonrasında hemen harekete geçen idareciler, oyuncuyu teknik direktör Valerien Ismael’e sundu. Fransız teknik adamdan gelecek yanıtın ardından siyah-beyazlılar, Mata konusunda girişimlere başlayacak.

    ABD Major Lig başta olmak üzere birçok farklı ülkeden de teklifler alan Mata, kariyerine Avrupa’da devam etmek istiyor.

    Juan Mata, Beşiktaş a teklif edildi #3


    İlginizi Çekebilir

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor
    Btcrobo

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor

    12 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu?
    Gündem

    12 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu?

    ABD'den enflasyonun düşürülmesine yönelik yasa tasarısına onay
    Dünya

    ABD'den enflasyonun düşürülmesine yönelik yasa tasarısına onay

    Görüş Bildir