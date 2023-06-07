Jude Bellingham resmen Real Madrid'de Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Jude Bellingham'ın Real Madrid'e transfer olduğunu açıkladı.

İspanya LaLiga'da sezonu 2'nci sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda eden Real Madrid, transfer çalışmalarına başladı.

İspanyol ekibi, Borussia Dortmund forması giyen 19 yaşındaki orta saha Jude Bellingham için kulübüyle anlaşmaya vardı.

Borussia Dortmund'dan yapılan açıklamaya göre Madrid ekibi, bu transfer için 103 milyon euro sabit transfer bedeli ödeyecek. Ayrıca İspanyol ekibinin ve oyuncunun sportif başarılarına göre değişkenlik gösterebilecek azami yüzde 30 oranında bonus ödeneceği belirtildi.

25 milyon euroya transfer edildi

2020 yılında Birmingham City'den Borussia Dortmund'a 25 milyon euro bedelle transfer olan Bellingham, bu sezon çıktığı 42 maçta 14 gol atıp 7 asist yapma başarısı gösterdi.

19 yaşındaki oyuncu, İngiltere Milli Takım formasını da 24 kez terletti.