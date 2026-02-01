- Jure Balkovec, Omonia Lefkoşa'ya transfer oldu.
- Fatih Karagümrük, transfer anlaşmasını sosyal medya hesabından duyurdu.
- Balkovec, bu sezon 20 maçta forma giymişti.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, futbolculardan Jure Balkovec'in Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Omonia Lefkoşa takımına transfer edildiğini duyurdu.
Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Jure Balkovec'in transferi konusunda Güney Kıbrıs temsilcisi Omonia Lefkoşa kulübüyle anlaşma sağlanmıştır. Jure Balkovec'e emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
20 MAÇA ÇIKTI
31 yaşındaki Slovenyalı sol bek, bu sezon 20 maçta forma giydi.