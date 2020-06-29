Dolar
6.8551
-0.0233%
Euro
7.7089
0.1988%
Altın
1771.79
0.0163%
Borsa
115855.6
1.0353%
G. Altın
390.492
-0.0483%
Bitcoin
62245.62
-2.4571%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Juventus, 42 yaşındaki Buffon'un sözleşmesini uzattı

    Juventus Kulübü, Buffon ve Chiellini'nin kontratlarının birer yıl uzatıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2020 - 17:06
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Juventus, 42 yaşındaki Buffon'un sözleşmesini uzattı #1

    Buffon ve Chiellini, Juventus'ta kalmaya devam edecek...

    İtalyan ekibi, iki futbolcunun da sözleşmelerinin uzatıldığını duyurdu.

    2001'den 2018'e kadar siyah-beyazlı takımın formasını giyen tecrübeli kaleci Buffon, kısa bir PSG macerasının ardından İtalyan devine geri dönmüştü.

    Juventus, 42 yaşındaki Buffon'un sözleşmesini uzattı #2

    TEK EKSİK ŞAMPİYONLAR LİGİ

    Kariyeri boyunca Dünya Kupası ve UEFA Kupası dahil birçok başarıya imza atan 42 yaşındaki file bekçisinin, koleksiyonundaki tek eksik Şampiyonlar Ligi Kupası.

    Juventus, 42 yaşındaki Buffon'un sözleşmesini uzattı #3

    Görüş Bildir