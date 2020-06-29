- En Son Haber
- Transfer dosyası Haberleri
- Juventus, 42 yaşındaki Buffon'un sözleşmesini uzattı
Juventus, 42 yaşındaki Buffon'un sözleşmesini uzattı
Juventus Kulübü, Buffon ve Chiellini'nin kontratlarının birer yıl uzatıldığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 29.06.2020 - 17:06
Buffon ve Chiellini, Juventus'ta kalmaya devam edecek...
İtalyan ekibi, iki futbolcunun da sözleşmelerinin uzatıldığını duyurdu.
2001'den 2018'e kadar siyah-beyazlı takımın formasını giyen tecrübeli kaleci Buffon, kısa bir PSG macerasının ardından İtalyan devine geri dönmüştü.
TEK EKSİK ŞAMPİYONLAR LİGİ
Kariyeri boyunca Dünya Kupası ve UEFA Kupası dahil birçok başarıya imza atan 42 yaşındaki file bekçisinin, koleksiyonundaki tek eksik Şampiyonlar Ligi Kupası.