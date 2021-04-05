Juventus, Chelsea ve Arsenal Hakan Çalhanoğlu için yarışta

Juventus, Chelsea ve Arsenal Hakan Çalhanoğlu için yarışta

Milan ile Hakan Çalhanoğlu arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri sona erdi. Sezon sonunda serbest kalacak olan Hakan Çalhanoğlu'na Juventus, Arsenal ve Chelsea teklif yaptı.

Hakan Çalhanoğlu ile AC Milan arasındaki sözleşme görüşmeleri tamamen durdu. İki taraf anlaşmaya varamadı ve Hakan Çalhanoğlu ayrılmaya karar verdi.

MILAN MASADAN KALKTI

Sky Sports Italia'da yer alan habere göre; Hakan Çalhanoğlu, son olarak 5 milyon euro maaş istedi. Milan'ın teklifi ise 4 milyon euroda kaldı. İki taraf da bu rakamların son nokta olduğunu iletti. Bunun üzerine görüşmeler yarıda kaldı.





ARSENAL, CHELSEA VE JUVENTUS TALİP

Haberin detayında, Hakan Çalhanoğlu'na Juventus, Arsenal ve Chelsea'den gelen teklifler olduğu belirtildi.

Juventus'un, Hakan Çalhanoğlu için en istekli kulüp olduğu ancak Arsenal ve Chelsea'nin de Türk milli yıldız için tekliflerini ilettiği bilgisi verildi.

En yüksek maaş teklifini ise Juventus'un önerdiğinin altı çizildi.