Juventus, Sacha Boey'i gündemine aldı Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Sacha Boey'in bir talibi daha çıktı. Sağ bek pozisyonu için 2 transfer yapmayı planlayan Juventus'un adaylarından birinin de Sacha Boey olduğu öne sürüldü.

Süper Lig'de rakiplerinin önünde 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gösterdiği performansla büyük bir çıkış yakalayan Sacha Boey, kariyerinde yeni bir sayfa açabilir.

Bu sezonki oyunuyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başaran Fransız futbolcu için bir dev takımın daha harekete geçtiği iddia edildi.

Juventus'un sağ bek adayları arasında

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre sağ bek pozisyonuna 2 transfer yapmak isteyen Juventus'un adaylarından biri de Sacha Boey.

Haber detayında Sacha Boey dışında Alvaro Odriozola, Lucas Vazquez, Ivan Fresneda, Emil Holm ve Timothy Castagne'nin de adaylar arasında olduğu aktarıldı.

1 gol ve 4 asistle oynadı

Sarı-kırmızılı takımla 2025 yılına kadar sözleşmesi devam eden 22 yaşındaki futbolcu için yönetim en az 20 milyon euroluk bir bonservis bedeli bekliyor.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 33 karşılaşmaya çıkan Sacha Boey, 1 gol ve 4 asistle mücadele etti.