Juventus, Victor Osimhen'i gözüne kestirdi

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Devre arası transfer döneminde kadrosunu yalnızca Ahmed Kutucu ile güçlendiren Galatasaray'da Victor Osimhen'in geleceği şekilleniyor.

Sarı-kırmızılılarda kalıp kalmayacağı henüz netleşmeyen Osimhen için yeni bir gelişme yaşandı.

VLAHOVIC YERİNE OSIMHEN

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; sezon sonunda Dusan Vlahovic ile yollarını ayırmaya hazırlanan Juventus, Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor.

Sezon sonunda hem Kolo Muani'yi hem de Osimhen'i transfer etmek isteyen Juventus Kulübü'nde, sportif direktör Cristiano Giuntoli'nin Napoli'de birlikte çalıştığı Osimhen'i takıma kazandırmak için ısrarcı olduğu ifade edildi.

SERBEST KALMA BEDELİNİ KULLANMAYA HAZIRLANIYORLAR

Osimhen'in 75 milyon euroluk serbest kalma maddesini kullanmaya hazırlanan Juventus'un bu transferde Galatasaray'dan önce hareket ederek imzayı attırmayı hedeflediği ifade edildi.

21 MAÇTA 22 GOLE ETKİ ETTİ

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 26 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayı 21 kez giydi.

75 milyon euro piyasa değeri bulunan yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 17 gol ve 5 asistle mücadele etti.