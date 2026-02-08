Juventus'a Victor Osimhen tavsiyesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Juventus'un eski futbolcusu Fabrizio Ravanelli, İtalyan ekibiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İtalyan basınına konuşan Ravanelli, Juventus'un Galatasaray'dan Victor Osimhen'in peşine düşmesi gerektiğini söyledi.

"PEŞİNE DÜŞÜLMELİ"

Ravanelli, "Yaz aylarında Osimhen gibi bir oyuncunun peşine düşerdim. Juventus, Osimhen'i transfer etmeye çalışmalı çünkü Luciano Spalletti'nin oyun stiline çok uygun." dedi.

"OYUN STİLİNE UYGUN"

Osimhen ile ilgili sözlerine devam eden İtalyan futbol insanı, "Spalletti, Osimhen'i iyi tanıyor ve onu en iyi şekilde nasıl kullanacağını biliyor. Osimhen, Juventus için mükemmel bir transfer olur." sözlerini sarf etti.

ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Osimhen ile ilgili övgü dolu konuşan Ravanelli, "Osimhen; hava toplarında etkili, hızlı ve boşlukları iyi değerlendiriyor. Ayrıca, rakip savunmacılar da baskı yapıyor." diye konuştu.

KOLO MUANI VE EN-NESYRI

Ravanelli, geride kalan ara transfer döneminde Juventus'un gündemine gelen Randal Kolo Muani ve Youssef En-Nesyri ile ilgili de konuştu.

"KİMSE GELMESE DAHA İYİ"

İtalyan futbol insanı, "Kolo Muani takıma yardımcı olabilirdi. Mükemmel bir oyuncu. Kulübü ve oyuncuları zaten tanıyor. O faydalı olabilirdi ama En-Nesyri'nin Juventus ile pek ilgisi yok! En-Nesyri, Juventus seviyesinde değil ve dengeleri değiştiremezdi. En-Nesyri'yi transfer etmektense, kimsenin gelmemesi daha iyi." dedi.

SUUDİ ARABİSTAN'A GİTTİ

Ara transfer döneminde Everton, Nottingham Forest gibi İngiliz ekipleriyle de anılan Youssef En-Nesyri, N'Golo Kante transferiyle birlikte Al Ittihad'e transfer olmuştu.

OSIMHEN'İN PERFORMANSI

Ravanelli'nin Juventus'a transfer tavsiyesinde bulunduğu Osimhen, bu sezon Galatasaray'da 20 maçta 14 gol attı ve 1 asist yaptı.

MAÇ TARİHLERİ

Galatasaray'ın İtalyan ekibi Juventus ile karşılaşacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda maç takvimi açıklandı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvasının son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile yapacağı ilk maçı evinde 17 Şubat Salı günü saat 20.45'te oynayacak.

Deplasmandaki rövanş maçı ise 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te yapılacak.