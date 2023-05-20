Juventus'un hedefinde Enes Ünal var Juventus sezon sonunda Dusan Vlahovic'in takımdan ayrılma ihtimaline karşın forvet arayışlarını hızlandırdı. Juventus'un gözüne kestirdiği son isim Enes Ünal.

Bu sezon yakaladığı çıkışla beraber adından çokça söz ettirmeye başlayan Enes Ünal için bir transfer teklifi'de İtalya'dan geldi.

24 yaşındaki A milli oyuncu Juventus'un radarına girmiş durumda. Massimiliano Allegri'nin bizzat onay verdiği Enes için Juventus ekibi teklif yapmaya hazırlanıyor.

İspanyol kulübü Getafe Enes Ünal için 30 milyon euro istiyor. Juventus bu teklife çıkmaya hazır olduklarını belirtti.

36 maçta 20 gole katkı

Bu sezon kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren Enes Ünal çıktığı 36 maçın tamamına ilk 11'de başlarken bu maçlarda 15 gol 5 asistlik performans verdi.