Karim Benzema, Al İttihad yolunda Real Madrid'den ayrılan Karim Benzema'nın Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile anlaştığı belirtildi.

Real Madrid'den ayrılan Karim Benzema'nın yeni takımı belli oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fransız oyuncu, Al Ittihad ile her konuda anlaşma sağladı.

Habere göre tecrübeli golcü, Arap ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi. Benzema, opsiyonlu sözleşme ile birlikte 3 yılda toplam 600 milyon euro kazanacak.

Çılgın maaş

Arabistan ekibinin, Karim Benzema'ya yıllık 200 milyon euro maaş ödeneceği ifade edildi.

Oyuncunun transferiyle ilgili son detayların görüşüldüğü ve kısa sürede resmen açıklanacağı aktarıldı.

35 yaşındaki oyuncu, Madrid taraftarlarıyla vedalaştıktan sonra Suudi Arabistan'a gidecek.