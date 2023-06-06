Karim Benzema, Al Ittihad'a transfer oldu Al Ittihad, Real Madrid'le yollarını ayıran Karim Benzema'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Futbol dünyasının bir yıldızı daha kariyerini Arap yarımadasında sürdürme kararı aldı.

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Ittihad, Real Madrid'le yollarını ayıran Karim Benzema'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

3 yılda 600 milyon euro kazanacak

Fransız yıldız Karim Benzema, Arabistan temsilcisi Al Ittihad ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Al Ittihad'ın Karim Benzema'ya yıllık 200 milyon Euro maaş ödeyeceği kaydedildi. Fransız golcü, 3 yılda toplam 600 milyon Euro kazanacak.

Cristiano Ronaldo'ya rakip oldu

Cezayir asıllı Fransız oyuncu böylelikle futbol kariyerine Al Nassr'da devam eden eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'ya da rakip oldu.

Kariyerinde daha önce Lyon ve Real Madrid formaları giyen Benzema, 551 maçta 281 gol ve 119 asiste imza attı.