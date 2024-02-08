Kasımpaşa, Yunus Emre Gedik'i kadrosuna kattı Kasımpaşa, 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Yunus Emre Gedik'i renklerine bağladığını açıkladı.

İHA

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Lacivert-beyazlılar, son olarak Göztepe forması giyen 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Yunus Emre Gedik'i transfer ettiğini duyurdu.

"Kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı"

Konuyla ilgili İstanbul ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Yeni transferimiz Yunus Emre Gedik, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)