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    Kerem Atakan Kesgin, Beşiktaş'ta

    Beşiktaş, Sivasspor'un genç oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'in bonservisini 1.4 milyon euroya aldı.
    • 19.08.2022 - 13:19
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 13:31
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    Kerem Atakan Kesgin, Beşiktaş'ta

    Beşiktaş, Sivasspor'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattı.

    Siyah-beyazlılar, Sivasspor'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu 1,4 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosu kattı. Beşiktaş, Kerem ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

    Kerem Atakan, Sivasspor - Alanyaspor maçında forma giydikten sonra İstanbul'a gelerek Beşiktaş kadrosuna katılacak.

    Kerem Atakan Kesgin, Beşiktaş ta #1

    2020'de Sivasspor'a transfer oldu

    Bucaspor altyapısından yetişen Kerem Atakan Kesgin, 2018 yazında 170 bin euro karşılığında Göztepe'ye transfer oldu. Genç oyuncu, 2020 yazında ise bedelsiz olarak Sivasspor'a geçti.

    Kerem Atakan, bu sezon Sivasspor formasıyla 4 resmi maçta forma giydi.

    Kerem Atakan Kesgin, Beşiktaş ta #2


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