Kerem Demirbay'dan Galatasaray'a yeşil ışık Yerli rotasyonu için elini güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın gündemindeki Kerem Demirbay, sarı-kırmızılı takıma mesaj gönderdi.

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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Şampiyon unvanını korumak isteyen sarı-kırmızılılar, gündemini orta saha bölgesi olarak belirledi.

Manchester United'ın yıldız orta sahası Fred için sona yaklaşan Galatasaray kadrosuna bir de Türk bir orta saha transferi yapmak istiyor. Bu doğrultuda hedefini Bundesliga'ya çeviren sarı-kırmızılılar, Kerem Demirbay transferinde sona yaklaştı.

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Sözleşmesinin bitmesine 1 sene kaldı

Yönetim, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan 30 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Bayer Leverkusen'le anlaşma noktasına geldi. Galatasaray, daha önce oyuncu tarafıyla kişisel şartlar konusunda uzlaşmıştı.

Alman ekibi ile son detayların netleştirilmesinin ardından Kerem Demirbay ile 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Galatasaray'a yeşil ışık yaktı

Tüm bu gelişmeler sonrasında resmi açıklama beklenirken Kerem Demirbay sessizliğini bozdu.

30 yaşındaki orta saha, bir Türk taraftarın, 'Hoş geldin Galatasaray'a' cümlesine 'Hoş bulduk' yanıtını verdi. Bunun üzerine taraftar, 'Geliyor musun ağabey Galatasaray'a?' diye sordu ve Kerem de 'İnşallah' dedi.

Yerli olarak forma giyecek

2019-2020 sezonunda 32 milyon euro karşılığında Hoffenheim'dan Leverkusen'e transfer olan Kerem Demirbay, sarı-kırmızılı takıma gelmesi halinde Türk pasaportu taşıdığı için yerli olarak sayılacak.

Başarılı oyuncu alt yaş milli takımlarında Türkiye'yi tercih etmişti. Ancak A takım için Almanya'yı seçti. Panzerler'le de 2 milli maça çıkan Kerem 1 gol atma başarısı gösterdi.

Yusuf Erdoğan da forma giymişti

Kerem'in taraftalara gönderdiği video sonrasında ise akıllara Yusuf Erdoğan geldi. 2019 yılında sarı-kırmızılı takımın gündemine gelen milli futbolcu, Galatasaray formasıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı.

Ancak bu paylaşım sonrasında Yusuf'un Galatasaray'a transferi iptal olmuştu.