Kim Min Jae, Fenerbahçe tarihine geçti

Fenerbahçe, Napoli'ye gönderdiği Kim Min Jae'den 18 milyon euroluk bir bonservis bedeli kazandı.

Transfer sezonunun en çok konuşulan ismi Kim Min Jae’nin transferi gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, Güney Koreli oyuncuyu İtalyan ekibi Napoli'ye gönderdi.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Futbol Takımımızın formasını giyen Min-Jae Kim, İtalya’nın Napoli Kulübü’ne transfer olmuştur. Oyuncuya formamızı giydiği süre boyunca ortaya koyduğu performans için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." denildi.

Min Jae'nin bonservis bedeli de belli oldu. Fenerbahçe'nin KAP bildiriminde, Güney Koreli oyuncu için 18 milyon euro bonservis bedeli ödendiği açıklandı.

Bu transferle Kim Min Jae, Fenerbahçe'ye en çok bonservis kazandıran 3. futbolcu oldu.

Min Jae'nin önünde ise 21 milyon euro ile Elvir Baljic ve 20 milyon euro ile Vedat Muriç yer alıyor.

Fenerbahçe Kim Min Jae'i Napoli'ye gönderdi VİDEO











Fenerbahçe'ye en çok bonservis kazandıran oyuncular



