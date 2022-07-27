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    Kim Min Jea’den Fenerbahçe’ye veda sözleri

    Napoli’ye imza atan Güney Koreli oyuncu Kim Min Jae, Fenerbahçeli taraftarlara veda mesajı gönderdi.
    • 27.07.2022 - 14:55
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 14:57
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    Kim Min Jea’den Fenerbahçe’ye veda sözleri

    Transfer sezonunda gündemden düşmeyen Fenerbahçe’nin başarılı stoperi Kim Min Jae, iki taksit olmak üzere 18 milyon euro bonservis bedeli ile Napoli’ye imza attı.

    Min Jae, Fenerbahçe günlerini anlattığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

    “Bu kulüp için her şeyimi verdim”

    Güney Koreli oyuncu, “Ani ayrılışımı size bildirdiğim için üzgünüm. Burada birçok tecrübe edindim. Taraftarlardan büyük bir sevgi ve tezahürat aldım. Bu kulüp için her şeyimi verdim. Bütün bunları geride bırakmak zorunda olduğum için üzgünüm.” dedi.

    “Seni seviyorum Fenerbahçe"

    Sözlerine Fenerbahçe’ye sevgisinden bahsederek devam eden Min Jae, “Fenerbahçe benim için bir basamak değil, futbol yolculuğumun önemli bir parçası. Fenerbahçe benim ailem ve seni kalbimin derinliklerinde hatırlayacağım. Aynı amaç için mücadele eden ekip arkadaşlarıma ve ekibime de teşekkür ediyorum. Seni seviyorum Fenerbahçe." ifadelerini kullandı.


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