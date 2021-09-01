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    Kobylyanskyi, Union Titus Petange'ye kiralandı

    Gaziantep, Ukraynalı futbolcusu Kobylyanskyi'yi Union Titus Petange'ye kiraladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 14:22
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 14:30
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    Kobylyanskyi, Union Titus Petange'ye kiralandı

    Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, Ukraynalı oyuncusu Vladyslav Kobylyanskyi Lüksemburg Ligi takımlarından Union Titus Petange'ye sezon sonuna kadar kiraladı.

    "YENİ KULÜBÜNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Vladyslav Kobylyanskyi'nin 2021-22 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Lüksemburg Ligi takımlarından Union Titus Petange ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

    Kobylyanskyi, Union Titus Petange ye kiralandı #1

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