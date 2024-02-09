Kocaelisporlu Douglas Tanque, Japonya'ya transfer oldu

AA

1. Lig takımlarından Kocaelispor, 30 yaşındaki santrafor Douglas Tanque'nin, Japonya'nın Shimizu S-Pulse futbol takımına transfer olduğunu bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

Futbolcumuz Douglas Willian Da Silva Souza'nın Japonya Futbol Federasyonu'na bağlı Shimizu S-Pulse kulübüne nihai transferi hususunda mutabakata varılmış olup futbolcumuzun sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Douglas Tanque'ye emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.