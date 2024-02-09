Kocaelisporlu Douglas Tanque, Japonya'ya transfer oldu

AA
1. Lig takımlarından Kocaelispor, 30 yaşındaki santrafor Douglas Tanque'nin, Japonya'nın Shimizu S-Pulse futbol takımına transfer olduğunu bildirdi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
Futbolcumuz Douglas Willian Da Silva Souza'nın Japonya Futbol Federasyonu'na bağlı Shimizu S-Pulse kulübüne nihai transferi hususunda mutabakata varılmış olup futbolcumuzun sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Douglas Tanque'ye emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.
19 maçta 10 gol attı
Tanque, bu sezon Kocaelispor formasıyla çıktığı 19 maçta 10 gol, 1 asitlik katkı yaptı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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