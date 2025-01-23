Konyaspor, Adem Eren Kabak'ı Adanaspor'a kiraladı

İHA
Konyaspor, orta saha oyuncusu Adem Eren Kabak'ı 1. Lig ekibi Adanaspor'a kiraladı.
Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Futbolcumuz Adem Eren Kabak'ın sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Adanaspor ile anlaşma sağlanmıştır. Adem Eren'e, Adanaspor'da başarılar dileriz.
6 MAÇTA SÜRE BULDU
Adem Eren Kabak bu sezon Konyaspor formasıyla Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta süre alırken, 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış