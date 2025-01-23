Konyaspor, Adem Eren Kabak'ı Adanaspor'a kiraladı
İHA

Konyaspor, orta saha oyuncusu Adem Eren Kabak'ı 1. Lig ekibi Adanaspor'a kiraladı.

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Futbolcumuz Adem Eren Kabak'ın sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Adanaspor ile anlaşma sağlanmıştır. Adem Eren'e, Adanaspor'da başarılar dileriz.

6 MAÇTA SÜRE BULDU

Adem Eren Kabak bu sezon Konyaspor formasıyla Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta süre alırken, 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor