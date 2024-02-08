Konyaspor, Anderson Niangbo'yu kadrosuna kattı

İHA
Fahrudin Omerovic yönetimindeki Süper Lig ekibi Konyaspor, transferlerine devam ediyor.
Yeşil-beyazlılar, Anderson Niangbo'yu sezon sonuna kadar transfer ettiğini duyurdu.
Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza töreninde, Konyaspor Asbaşkanlardan Mehmet Ali Görgülü hazır bulundu.
"Yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz
Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Anderson Niangbo'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz.
24 yaşındaki Fildişili orta saha oyuncusu, kariyerinde RB Salzburg, KAA Gent, Sturm Graz, Aktobe takımlarında forma giydi.
Niangbo, yeşil-beyazlı ekipte 7 numaralı formayı giyecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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