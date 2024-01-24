Konyaspor, Filip Damjanovic'i kadrosuna kattı

İHA
Konyaspor'da, kadroyu güçlendirme adına transfer çalışmaları devam ediyor.
Son olarak Polonyalı kaleci Jakub Slowik ile sözleşme imzalayan Konyaspor, dün kulübü Vozdovac ile görüşmelere başladığını duyurduğu Flip Damjanovic ile 2.5 yıllığına anlaştı.
Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde, Konyaspor Başkan Yardımcısı Mehmet Eryılmaz hazır bulundu.
"Yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz"
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Flip Damjanovic'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz.
Dammjanovic, 2023-2024 sezonunda takımı Vozdovac ile 16 resmi maça çıktı.
25 yaşındaki futbolcu, Konyaspor'da 33 numaralı formayı giyecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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