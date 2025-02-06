Konyaspor, Mehmet Kaya ile sözleşme imzaladı

İHA
Konyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Bu çerçevede Alman ekibi Türkspor Dortmund forması giyen 20 yaşındaki stoper Mehmet Kaya ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı.
"BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Mehmet'e hoş geldin diyor, yeşil beyaz formamız altında başarılar diliyoruz.
İMZA TÖRENİ YAPILDI
Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Damkacı hazır bulundu.
A Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinde formayı giyen Mehmet Kaya, Hammer SpVg, FC Iserlohn, Paderborn takımlarının formasını terletti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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