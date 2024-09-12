Konyaspor, Riechedly Bazoer'i transfer etti

İHA

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor transfer çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede 27 yaşındaki defans oyuncusu Riechedly Bazoer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube Sorumlularından Erkut Çağlar Çelik hazır bulundu.

"FORMAMIZ ALTINDA BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"TARAFTARIMIZIN BİZİ HER ZAMAN DESTEKLEYECEĞİNİ BİLİYORUM"

İmza töreninden sonra konuşan Riechedly Bazoer, şunları dedi:

Konyaspor'un bana olan ilgisi beni çok memnun etti. Kulüp olarak umarım güzel bir sezonu geride bırakırız. Taraftarımızın bizi her zaman destekleyeceğini biliyorum. Onları alacağımız galibiyetlerle mutlu edeceğiz.