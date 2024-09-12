Konyaspor, Riechedly Bazoer'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor transfer çalışmalarına devam ediyor.
Bu çerçevede 27 yaşındaki defans oyuncusu Riechedly Bazoer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube Sorumlularından Erkut Çağlar Çelik hazır bulundu.
"FORMAMIZ ALTINDA BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Riechedly Bazoer'e hoş geldin diyor, yeşil beyaz formamız altında başarılar diliyoruz. Bazoer, takımımızda 20 numaralı formayı terletecek.
"TARAFTARIMIZIN BİZİ HER ZAMAN DESTEKLEYECEĞİNİ BİLİYORUM"
İmza töreninden sonra konuşan Riechedly Bazoer, şunları dedi:
Konyaspor'un bana olan ilgisi beni çok memnun etti. Kulüp olarak umarım güzel bir sezonu geride bırakırız. Taraftarımızın bizi her zaman destekleyeceğini biliyorum. Onları alacağımız galibiyetlerle mutlu edeceğiz.
"KENDİSİNE ÇOK GÜVENİYORUZ"
Konyaspor Futbol Şube Sorumlularından Erkut Çağlar Çelik ise, şu şekilde konuştu:
Riechedly Bazoer, gerçekten önemli bir isim. Kariyerinde Avrupa'nın çok önemli takımları var. PSV alt yapasında yetişti. Hollanda'nın Az Alkmar ekibinden Konyaspor'umuza katıldı. Kendisine çok güveniyoruz. Savunma anlamında takımımıza güç katacağını biliyoruz. Bir forvet takviyemiz olacak. Transfer döneminde net konuşmak doğru olmaz. Son dakikaya kadar fırsat transferlerimiz de olabilir.
BAZOER'İN KARİYERİ
PSV alt yapısından çıkan ve Hollanda Milli Takım formasını da giyen tecrübeli futbolcu, AZ Alkmaar, Vitesse, VfL Wolfsburg, FC Utrecht, FC Porto, Ajax takımlarında forma giydi.
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