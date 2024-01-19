Konyaspor'da kaleci Bernardoni sözleşmesini feshetti Paul Bernardoni'nin, Konyaspor'la olan sözleşmesini feshettiği belirtildi. 26 yaşındaki futbolcunun İsviçre'den teklif aldığı kaydedildi.

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Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da kaleci Paul Bernardoni'nin, sözleşmesini feshettiği belirtildi.

L'Equipe'te yer alan habere göre; 26 yaşındaki eldivenin, son birkaç aydır Konyaspor'dan maaş alamadığı ve bu yüzden Anadolu temsilcisiyle yollarını ayırdığı öne sürüldü.

İsviçre'den teklifler aldı

Bernardoni'nin, İsviçre'den teklif aldığı ve önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili bir karar vermesinin beklendiği de gelen haberler arasında.

Konyaspor'un sezon başında Angers'ten kadrosuna kattığı Fransız kaleci, yeşil-beyazlı ekibin kalesini 17 maçta korudu.