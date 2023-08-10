Konyaspor'da yeni transfer Schneiderlin maç yapmadan ayrıldı Konyaspor geçtiğimiz haftalarda kadrosuna kattığı Morgan Schneiderlin'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Tümosan Konyaspor'da sürpriz bir ayrılık gerçekleşti

Yeşil-beyazlı ekip, geçtiğimiz haftalarda Nice'ten kadrosuna kattığı Morgan Schneiderlin'in ailevi sebepleri nedeniyle ayrılmak istediğini ve bu yüzden sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Morgan Schneiderlin, ailevi sebepler nedeniyle ayrılmak istediğini yönetimimize iletmiştir. Kulübümüz, yapılan istişareler ve değerlendirmeler sonucu Morgan Schneiderlin'in bu isteğine olumlu yaklaşmış ve sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmiştir.

Morgan Schneiderlin kimdir?

Fransa doğumlu Schneiderlin, 1988 yılında dünyaya gelmiştir. Kariyeri boyunca Strasbourg, Southampton, Manchester United, Everton, Western Sydney, Nice formaları giyen orta saha oyuncusu 472 karşılaşmada 19 gol, 16 asistlik performans sergiledi.